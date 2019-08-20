رد المؤلف عمرو محمود ياسين على أزمة بوستر المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، وتجاهل إدارة المهرجان وضع صورة والده.

وقال "ياسين"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد اعتذار إدارة المهرجان: "آخر حاجة في الموضوع ده برضه عشان محدش يكلمني فيه يعني، في الأول والآخر أنا الموضوع بالنسبة ليا كان عتاب بسيط وتعبير عن وجهة نظر".

وأضاف: "أقدر المجهود والتعب المبذول من طرفهم، ويشكروا عليه، وهي في النهاية وجهات نظر ليس إلا".

وعبر عدد من نجوم الفن عن استيائهم، بعد الكشف عن "البوستر الرسمي" للدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي ضم عددا من نجوم الفن الكبار الذين يعدوا ذاكرة المسرح المصري، وكان من أبرز المعترضين على البوستر الدعائى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وميريت الحريري ابنة الفنان عمر الحريري.