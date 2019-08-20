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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد 120 مليون جنيه لرصف الطرق

صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد 120 مليون جنيه لرصف الطرق

الحريري يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على وزراء مقربين من حزب الله

الحريري يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على وزراء مقربين من حزب الله

تجديد حبس عاطلين سرقا شقة وأحرقاها لإخفاء جريمتهما ببنها

تجديد حبس عاطلين سرقا شقة وأحرقاها لإخفاء جريمتهما ببنها

تغذية لوحات الكهرباء بدسوق وسيدي سالم بتكلفة 25 مليون جنيه 

تغذية لوحات الكهرباء بدسوق وسيدي سالم بتكلفة 25 مليون جنيه 

الفرحة مقسومة اتنين.. صاحب أول ذهبية بالألعاب الأفريقية: النجاح والميدالية في يوم واحد

الفرحة مقسومة اتنين.. صاحب أول ذهبية بالألعاب الأفريقية: النجاح والميدالية في يوم واحد

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19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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