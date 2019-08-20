وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، على تجديد ندب المستشار محمود مسعود، مديرا لنيابة النقض.

وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ما يلي:

1- ندب المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبد الله عصر قبل قرار تعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

2- ندب المجلس المستشار حسام الديب أميناً عاماً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفاً للمستشار يحيى خليفة، الذى بلغ سن التقاعد، والمحدد قانوناً بـ70 عاماً.

3- جدد المجلس ندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض.