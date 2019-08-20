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الكلب الوفي.. "نيرو" يموت بعد وفاة صاحبه بـ15 دقيقة

الكلب الوفي.. "نيرو" يموت بعد وفاة صاحبه بـ15 دقيقة

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالأقصر

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالأقصر

كبير الأثريين يفند مزاعم "ناسا" حول وجود صور تابوت فرعوني على المريخ

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مجلس عمداء كفر الشيخ يؤكد المساهمة في تطوير العشوائيات

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