يستعد الكاتب الصحفي طايع الديب، لإصدار كتاب جديد عن القارئ الشيخ عنتر مسلم، وهو الإصدار الثاني للكاتب بعد كتابه الصادر في يناير الماضي بعنوان "جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر" عن مؤسسة بتانة للنشر "متجر الكتب العربية".

وقال "الديب" فى تصريح لـ"الوطن" إن الكتاب الجديد، مختلف تماما عن الكتاب الأول، وهو أول إصدار من نوعه عن الشيخ عنتر مسلم، القارئ المختلف عليه، صاحب الطريقة الفذة في الآداء القرآني، والذي تعرض لظلم كبير في حياته، بعد أن منع الأزهر تداول شرائطه في الثمانينيات من القرن الماضي، بدعوى أنه يقرأ القرآن الكريم بقراءات غير معترف بها.

والكتاب، كما يقول المؤلف، محاولة لإعادة الاعتبار للشيخ "مسلم" الذي كانت إذاعات العالم الإسلامي والعربي تذيع تسجيلاته ليل نهار كمادة إذاعية ثابتة، بينما كان ممنوعا من التداول في مصر، والذي يصفه الديب بـ"النبتة الإلهية" في حدائق القرآن ذات البهجةـ والذي كان الكاتب الراحل محمود السعدني هو أول من سلط الضوء على طريقته الفريدة في الأداء.