نعي اتحاد الناشرين العرب، ممثلًا في رئيسه ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، الشاعر والكاتب العربي حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية، الذى رحل اليوم عن عمر يناهز 64 عامًا.

وقال الاتحاد فى بيان صحفي: قدم الشاعر الراحل للثقافة والإعلام العربي الكثير من الإنتاج الثقافي والأدبي للنهوض بالثقافة والأدب العربي، وترك العديد من المؤلفات لتثري المكتبة العربية والأجنبية، حيث ترجمت قصائده لعدة لغات أجنبية.