قصور الثقافة تصدر كتاب جديد بعنوان "المنصورة بلد الوطنية والشهامة"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابا جديدا بعنوان، "المنصورة بلد الوطنية والشهامة"، للكاتب إيهاب رجب الشربيني، يسرد في قالب أدبي بعض الحكايات المرتبطة ببطولات مدينة المنصورة معتمدا على المصادر التاريخية المختلفة، ومستلهما منها روح البطولة بين أبناء الشعب المصري على اختلاف طبقاته بوجه عام وأبناء المنصورة بوجه خاص.
وقال الشربيني، إن المنصورة كمدينة مصرية لم تبتلى فقط بأعداء الخارج، ولكن بأعداء الداخل أيضا، فقد يفاجئك أن الإرهاب الذي نعاني منه اليوم له جذور ممتدة في التاريخ، وهو ما يظهر مع صفحات الكتاب الذي يحوي قصصا نادرة للبطولات الوطنية بمدينة المنصورة عبر تاريخها.
وأضاف، أنه رصد من خلال الكتاب بطولات المنصورة في حربها مع الصليبيين والحملة الفرنسية، ومواقفها الوطنية مع الزعيم أحمد عرابي، وسعد زغلول، وبطولات أبنائها في حرب فلسطين ونصر أكتوبر، وحكاية أسر أول أسير إسرائيلي على أرض المنصورة، وغيرها من القصص.
الجدير بالذكر أن الكتاب فاز بجائزة النشر الإقليمي لكتاب الدقهلية عن عام 2019، كما أن للكاتب كتاب آخر بعنوان "حكاية شوارع المنصورة"، وتصدر هذة المجموعة من الكتب في إطار احتفالات مدينة المنصورة بعيد ميلادها الـ800، والذي يحل في شهر نوفمبر المقبل.