قصور الثقافة تصدر كتاب جديد بعنوان "المنصورة بلد الوطنية والشهامة"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابا جديدا بعنوان، "المنصورة بلد الوطنية والشهامة"، للكاتب إيهاب رجب ‏الشربيني، يسرد في قالب أدبي بعض الحكايات المرتبطة ببطولات مدينة المنصورة معتمدا على المصادر التاريخية ‏المختلفة، ومستلهما منها روح البطولة بين أبناء الشعب المصري على اختلاف طبقاته بوجه عام وأبناء المنصورة بوجه ‏خاص.

وقال الشربيني، إن المنصورة كمدينة مصرية لم تبتلى فقط بأعداء الخارج، ولكن بأعداء الداخل أيضا، فقد يفاجئك أن الإرهاب الذي ‏نعاني منه اليوم له جذور ممتدة في التاريخ، وهو ما يظهر مع صفحات الكتاب الذي يحوي قصصا نادرة للبطولات الوطنية ‏بمدينة المنصورة عبر تاريخها.

وأضاف، أنه رصد من خلال الكتاب بطولات المنصورة في حربها مع الصليبيين والحملة الفرنسية، ومواقفها الوطنية ‏مع الزعيم أحمد عرابي، وسعد زغلول، وبطولات أبنائها في حرب فلسطين ونصر أكتوبر، وحكاية أسر أول أسير ‏إسرائيلي على أرض المنصورة، وغيرها من القصص.

الجدير بالذكر أن الكتاب فاز بجائزة النشر الإقليمي لكتاب الدقهلية ‏عن عام 2019، كما أن للكاتب كتاب آخر بعنوان "حكاية شوارع المنصورة"، وتصدر هذة المجموعة من الكتب في إطار ‏احتفالات مدينة المنصورة بعيد ميلادها الـ800، والذي يحل في شهر نوفمبر المقبل. ‏