أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، «إيتيدا»، عن وصول حجم الإنفاق على ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لنحو 200 مليون دولار خلال 2018، وبذلك تحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً فى هذا المجال بحسب أحدث التقارير العالمية.

وقال حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لريادة الأعمال، إن مصر تحتل المرتبة الثانية من بين 57 دولة فى مجال إقبال الشباب على الدخول فى مجال ريادة الأعمال والإبداع وإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر، ما يعنى أن الشباب المصرى يعى جيداً أهمية المشروعات الخاصة، والاستغناء عن العمل فى القطاع الحكومى.

وأضاف «عثمان» فى تصريحات، لـ«الوطن»، أن وسائل الإعلام المصرية تحتل المرتبة التاسعة من حيث اهتمامها بنشر أخبار الشركات الناشئة ورواد الأعمال، فيما تحتل مصر المرتبة الأولى أفريقياً من حيث معدل النمو فى مجال ريادة الأعمال والإبداع بنسبة نمو 7%، خلال 2018. وتابع أن الشركات المصرية تحتل المرتبة الأولى أفريقياً من حيث عدد الشركات العاملة فى مجال ريادة الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد مستشار وزير الاتصالات أن هناك عدداً من الشركات المصرية الناشئة حققت نجاحاً كبيراً خلال عامين فقط، منها على سبيل المثال شركة سويفيل، موضحاً أن «قيمة هذه الشركة السوقية أصبحت مئات الملايين من الدولارات فى فترة زمنية قصيرة للغاية، ما يعنى أن فرص النجاح متاحة للجميع».

وتقوم حاضنات التكنولوجيا التى أطلقتها وزارة الاتصالات، برعاية رواد أعمال والمشروعات المُبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم، ويساعد مركز الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجى TIEC، التابع للوزارة، الشركات الناشئة وفرق العمل العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم الأولية إلى أعمال ناجحة من خلال مجموعة متكاملة من الحاضنات المتوافرة على مدار العام.