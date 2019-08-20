قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية في القاهرة، إنه تقرر منع أي كلاب حراسة غير مرخصة في الشوارع، ومن يضبط مصطحبا كلب يروع المواطنين في الشارع أو السكن يتم تسليمه لقسم الشرطة وعرضه على النيابة، مع مصادرة الكلب ووضعه دور رعاية الطب البيطري حتى ولو مرخص، لأنه تم استخدامه لترويع المارة.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن واقعة ترويع الشاب حباظه المصاب بمتلازمة داون من قبل شباب معهم كلب، لن تمر مرور عابر دون رادع أو عقاب، لافتًا إلى أن الكلب محتجز بالقسم، وجارِ تسليمه للطب البيطري للتحفظ عليه بدار رعاية خاصة للطب البيطري.

كما دعا رئيس الحي المواطنين إلى الإبلاغ سواء الحي أو قسم الشرطة عن أي كلاب تروع المواطنين أو يستخدمها أصحابها بشكل خاطئ، مؤكدًا أن أجهزة الحي ستعمل على تلك الظواهر الغربية، وأنه لن يسمح بسير الكلاب الشرسة في الشوارع؛ لعدم استخدامها في إرهاب المواطنين، مبديا استنكاره من واقعة ترويع شاب صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة شباب يلعبون بكلب.