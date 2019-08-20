أعلن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وإجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة، وفرص العمل التي تم تنفيذها من خلال البرنامج، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية منذ بدايته، ويتضمن المشروعات التي تم تقديمها حيث بلغت 6126 مشروعًا، وأن المشروعات التي تم تمويلها بلغت 552 مشروعًا، والمشاريع تحت الدراسة عددها 616 مشروعًا، بإجمالي 574 مليون جنيه، وتم توفير 11 ألف و501 فرصة عمل.

وأضاف طه، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمويل بنوك "الأهلي، مصر، القاهرة، الإسكان، التنمية والائتمان الزراعي، والإسكندرية" لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل، والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، لاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، فضلًا عن مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.