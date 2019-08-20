أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بدء تنفيذ القرارات الصادرة من شركة نقل الكهرباء بشأن الخط الهوائي "أبوقير- بدر" بجهد 500 كيلو فولت، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية العامة اللازمة لربط خط محطة توليد كهرباء غرب البرلس بالشبكة القومية الموحدة.

وأوضح "طه" أن المشروع يحتل أهمية كبرى في تفريغ القدرات المولدة من محطة توليد كهرباء غرب البرلس بالشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الأحمال المستقبلية للمشروعات التنموية المختلفة والاستثمارية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد المواطنين المستحقين للتعويضات 65 مواطنا بالجزء المتبقي من الخط من برج "0/51" حتى البرج "0/54"، وعدد الشيكات التي سلمت 41 شيكا حتى الآن، وعدد الشيكات الجاهزة للتسليم ويرفض أصحابها استلامها 16 شيكا.

جاء ذلك بحضور المهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء، والعميد أيمن السمان، والعميد محمود عيسي، مفتشي مباحث الكهرباء.