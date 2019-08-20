تسجيل الدخول
استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

أحدث الأخبار

نيفين جامع: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعي لـ10 ملايين جنيه

نيفين جامع: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعي لـ10 ملايين جنيه

كلاكيت تاني مرة.. محمد رمضان يحيي "أقوى حفلة" في الساحل

كلاكيت تاني مرة.. محمد رمضان يحيي "أقوى حفلة" في الساحل

مصدر أمني: إرسال قوة من الشرطة لموقع الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

مصدر أمني: إرسال قوة من الشرطة لموقع الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

بتوجيهات السيسي.. أبرز جهود الدولة لدعم أسر الشهداء

بتوجيهات السيسي.. أبرز جهود الدولة لدعم أسر الشهداء

قارن قبل الشراء بين سيارتي "نيسان قشقاي" و"كيا سبورتاج"

قارن قبل الشراء بين سيارتي "نيسان قشقاي" و"كيا سبورتاج"

"معهد الأورام": نجري عمليات توسعة لزيادة الخدمات المقدمة للمرضى

"معهد الأورام": نجري عمليات توسعة لزيادة الخدمات المقدمة للمرضى

اختيارات الوطن

عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

"السرطان والنوبات القلبية والجلطة".. الأرق يهدد الصحة بأمراض قاتلة

"السرطان والنوبات القلبية والجلطة".. الأرق يهدد الصحة بأمراض قاتلة

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

الأكثر قراءة

عاجل