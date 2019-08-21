اتصالات النواب: "أي أكونت مستعار داخل مصر نقدر نجيبه خلال ساعات"

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش قانون المعاملات الإلكترونية أو "التجارة الإلكترونية" لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل.

وأضاف "بدوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة طلبت من الحكومة تسليم مشروع القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي: "كل الحسابات الوهمية داخل مصر بيتعرف مكانها خلال ساعات قليلة"، موضحا أن حماية بيانات المواطنين هو أمر هام، وعن طريقه جرى رصد 2500 صفحة تروج لأدوية مجهولة المصدر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على موقع "فيس بوك".

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب، أن شركات الاتصالات لا تسمح بإتاحة بيانات عملائها لأي شخص، لأن ذلك يشكل تعدي على خصوصية المواطنين، لذا يظل قانون "حماية البيانات الشخصية" رادعا لهذه المعاملات.