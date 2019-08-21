تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وأظهر فيديو تم تداوله على فيس بوك، واقعة الاعتداء على الشاب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه، وأثار المنشور حالة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة المعتدين.

وكانت أغلب التعليقات على المقطع: "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما قال أحد المعلقين: "ربنا يرزقهم بأولاد زيه وبنفس الحالة دي، بالنسبة للحيوان اللي بيصور بدل ما يصور وينشر الفيديو ويقول يا عيني كان ممكن يدافع عن الولد ويبعده عنهم".

وقال آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتري على أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرزقه بأولاد كدا عشان يجرب مرارة حرقة الأهل على أولادهم، إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك".

بالفيديو.. وصلة تعذيب لشاب معاق ذهنيا على يد حلاق وأصدقائه في الشرقية

بينما طالب أحد المواطنين الحكومة المصرية بمحاسبة هؤلاء المعتدين وحبسهم، فيما قام آخر بعمل تضمين للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أملًا في تحديد هوية المعتدين وتقديمهم للعدالة.