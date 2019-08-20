ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على محاسب تنكر في زي منتقبة لسرقة شقة سكنية مملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "نقاب"، حال القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".

بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المُشار إليها، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.

وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى النقاب للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وقام بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وأشار إلى وجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر باضطلاع صاحب الشركة بإعداده، واستخدامه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.

وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة في ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.