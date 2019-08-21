سوسن بدر: "كنت مذعورة وبارتعش وأنا بمثل مع عادل إمام"

قالت الفنانة سوسن بدر إنها شاركت في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذي عُرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام، إبان فترة دراستها في معهد التمثيل.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها شاركت في المسلسل أمام الفنان عادل إمام وكانوا لا يعرفون اسمها وأطلقوا عليها "البنت الطويلة السمرا".

وأوضحت سوسن بدر أنها كانت مرعوبة من الوقوف أمام الفنان عادل إمام في المسلسل ولكنها أدت الدور بشكل رائع، وشاركت الزعيم في بطولة عدد من أعماله فيما بعد مثل مسرحية "الواد سيد الشغال" وأفلام "شمس الزناتي" و"سلام يا صاحبي" وغيرها.

وتابعت: "أنا كنت مذعورة مش خايفة وبقف بارتعش قدام الأستاذ عادل بجد فيبص لي ويضحك وأنا مكنتش عارفة أمثل ولا أقول الكلام وريقي نشف وأبص له أرتعش أكتر وأنا عملت الـ3 حلقات وأنا بارتعش".