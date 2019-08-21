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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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"الصحة": الدولة توفر علاج الأمراض النفسية بسعر مخفض وبالمجان للمواطنين

"الصحة": الدولة توفر علاج الأمراض النفسية بسعر مخفض وبالمجان للمواطنين

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

سوسن بدر: "كنت مذعورة وبارتعش وأنا بمثل مع عادل إمام"

سوسن بدر: "كنت مذعورة وبارتعش وأنا بمثل مع عادل إمام"

"السلسلة حصدت جوائز أوسكار".. الإعلان عن جزء رابع من فيلم Matrix

"السلسلة حصدت جوائز أوسكار".. الإعلان عن جزء رابع من فيلم Matrix

جمعية لذوي الاحتياجات تقدم بلاغا بواقعة معاق الشرقية: لا تنازل عن حقه

جمعية لذوي الاحتياجات تقدم بلاغا بواقعة معاق الشرقية: لا تنازل عن حقه

مرتديا النقاب.. ضبط محاسب سرق 256 ألف جنيه من شركة بالقليوبية

مرتديا النقاب.. ضبط محاسب سرق 256 ألف جنيه من شركة بالقليوبية

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طبيب نفسي يحلل شخصية مرتكبي واقعة تعذيب معاق بالشرقية: يعانون من اضطرابات

عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

عدسات وصور وثقت بطولات إنسانية في 2019

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"واحد منهم مات".. 4 وقائع اعتداء على ذوي الإعاقة الذهنية خلال سنة

"السرطان والنوبات القلبية والجلطة".. الأرق يهدد الصحة بأمراض قاتلة

"السرطان والنوبات القلبية والجلطة".. الأرق يهدد الصحة بأمراض قاتلة

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

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