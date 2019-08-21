تقدم "الوطن" أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، استمرارا للخدمات التي تقدمها للقراء، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.56 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجَّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 18.32 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك كريدي أجريكول نحو 4.49 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، فيما سجَّل في المصرف المتحد نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو 20.10 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.00 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.