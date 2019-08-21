تعرضت ناقلة نفط إيرانية لعطل فني في البحر الأحمر، لكن وضعها آمن وطاقمها سليم، ولم ترسل الناقلة نداء استغاثة ليوم كامل، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل قبل قليل.