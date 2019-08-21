تقدم "الوطن" سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والأهلي والأهلي الكويتي، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري المركزي نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.