نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة نظافة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بهدف عودة النظافة للطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وقال العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن رفع 40 طن من القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة على جوانب الطرق، وتسوية الطرق بحى شرق المدينة، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات المخالفة بشارع الجمهورية لتسهيل الحركة المرورية بالشارع.

وأكد رئيس المركز على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى التابعة للمركز.