وصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين؛ لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين والأوضاع التي تشهدها اليمن.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس النواب اليمني، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الرياض، وجرى إنهاء إجراءات وصوله عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المنتظر، أن يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، على خلال زيارته للبلاد عددًا من المسؤولين؛ لمناقشة القضايا المشتركة والأوضاع التي تشهدها اليمن والمنطقة العربية.