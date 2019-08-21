أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بمدينة الطلبة والطالبات في حي العجوزة؛ لمتابعة استعدادات استقبال المدينة للعام الدراسي والاطمئنان على سير العمل والتجهيزات الخاصة بصيانة المباني والأثاثات والدهانات على أرض الواقع.

وقال المحافظ إن المدينة تستعد هذا العام لاستقبال 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات، وأن أعمال صيانة المباني والأثاثات والدهانات ورفع كفاءة النظافة تسير بشكل جيد؛ لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات المغتربين هو الهدف المرجو؛ لتعويض الجو الأسري المفتقد لاغترابهم، وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق العلمي، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة ورفع كفاءة المباني والأثاث، إضافة إلى تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

كما تفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص؛ لتناول الوجبات المختلفة والملاعب الرياضية، موجها خلالها المسؤولين عن المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المباني والأثاث وأعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة، ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.

ووجه المحافظ بمعاينة الإدارة الهندسية بحي العجوزة، ولجنة المنشآت لأحد المباني المغلقة واستغلاله بالشكل الأمثل، وشدد المحافظ على عدم تسكين أي مبنى إلا بعد التأكد من حالتة الإنشائية الجيدة، حرصا على أرواح الطلاب.