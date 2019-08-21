انضمت المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو إلى فريق عمل فيلم "Eurovision" إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي".

وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر أمس عبر حسابه على "إنستجرام".

وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كلا من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان، ويعتبر الفيلم هو الأول لـ"لوفاتو" منذ عام 2010 في فيلم "Camp Rock 2: The Final Jam".

وتدور أحداث "Eurovision" حول زوجين موسيقيين طموحين من أيسلندا، اللذان مُنحا فرصة العمر لتمثيل بلادهما في مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية، أكبر مسابقة للأغاني في العالم، ومن المقرر أن يقوم "بروسنان" بدور والد "فيريل"، وهو الرجل الأكثر وسامة في أيسلندا.