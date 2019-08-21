قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين اثنين في قضية رشوة أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ليصبح عدد المحبوسين في واقعة الرشوة الخاصة 3 متهمين حتى الآن.

وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة مساء أمس، واستمر التحقيق معهم عدة ساعات شهدت مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم والتحريات المتعلقة بوقائعها، قبل أن تقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتواصل النيابة التحقيق في القضية في جلسات تحقيق تالية بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى معهم.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على "سليم" صباح أمس من مكتبه باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بموجب إذن ضبط وإحضار صادر له من النيابة.