تمكنت أجهزة الأمن، من إلقاء القبض على هارب من 427 حكما قضائيا، بقرية المنشية مركز المحمودية بالبحيرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، وفقا لبيان أمني، من تحديد مكان اختباء محكوم عليه هارب "مالك مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية"، صادر ضده 427 حكم بتهم أعمال بناء بدون ترخيص بلغ إجمالي مدة العقوبات المحكوم بها عليه 182سنة، وكفالات 252 ألف جنيه، وغرامات461 ألف جنيه بقرية المنشية مركز المحمودية بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.