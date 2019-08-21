تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المستبعدين، وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهري أغسطس.

وكشف مصدر بوزارة التموين، لـ"الوطن"، أن باب التظلمات مفتوح عبر الموقع الالكترونى www.tamwin.com.eg، مبينا أن عدم التظلم معناه إقرار من المواطن بانطباق الشروط عليه وسيتم وقف صرف السلع فقط مع الاستمرار في صرف الخبز، قائلًا "التظلم متاح حتى نهاية أغسطس.. لو مقدمتش لغاية يوم 31 . تلقائيا يوم 1 سبتمبر أنت خارج المنظومة وسقط عنك نهائيا حق التموين السلعي".

شروط محددات الاستبعاد من التموين في المرحلة الرابعة

- من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر.

- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

- الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

- من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مرتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مهنة عليا.