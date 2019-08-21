قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد، خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الاجتماعات مع المحافظين؛ لمتابعة جهود المحافظات فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين الأراضي.

ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود؛ لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات.

وزير التنمية المحلية: لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي وأملاك الدولة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بحضور 9 محافظين هم: "الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء قاسم محمد حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة"، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية.

ووجه شعراوي بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء، خلال الفترة المقبلة، على مستوى المحافظات كافة وتسهيل الإجراءات علي الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين، مشددا على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي وأملاك الدولة.

وطالب الوزير باستمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كل حالات التعدي المستهدف إزالتها في الموجة الثالثة عشر لإعادة حق الدولة كاملا، كما وجه بضرورة عقد المحافظين لاجتماعات على مدار الأسبوع؛ لمتابعة ملف تقينين واسترداد الأراضي مع كل المسؤولين في الأحياء وجهات الولاية ومسؤولي التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أي معوقات أو مشكلات، والعمل على سرعة حلها؛ لتحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.

كما أشا بالجهود التي حققتها المحافظات في هذا الملف حتى الآن، مطالبا بعدم عودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في هذا الشأن.

كما عرض المحافظين جهود كل محافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي جرى تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وعدد الحالات التي جرى استردادها سواء الأراضي الزراعية والمباني وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التي جرى تحريرها وعدد الطلبات التي جرى إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.