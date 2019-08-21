تنفذ الحكومة خطة لتحويل سيارات الأجرة للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي – بنزين)، أول سبتمبر المقبل، ضمن ثلاث مراحل تنتهي آخرها في ديسمبر 2022.

وقال عبدالفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك" المختصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لـ"الوطن"، إن الخطة تستهدف تحويل 140 ألف سيارة باستثمارات 3.1 مليار جنيه.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، توقيع عقد اتفاق تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي) في محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز.

ويقضي الاتفاق المبرم بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين ) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتي "غازتك" و"كارجاس" المتخصصتين في هذا النشاط.