طعن ولي أمر الطالبة سمر السيد علي عبد ربه، المقيمة بقرية "طنبارة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والحاصلة على 7% فقط في الثانوية العامة هذا العام بالتزوير في أوراق إجاباتها والتي قدمتها التربية والتعليم لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مؤكدا أن ما تم تقديمه من أوراق إجابات لا يخص ابنته.

وقال أحمد علي جمال الدين، محامي الطالبة، إننا قدمنا شواهد التزوير في الدعوى رقم 22898 لسنة 1 ق، بعد أن تبين بعد الإطلاع على کافة كراسات الإجابة أنها لا تمت للطالبة بصلة ومزورة، وأن هذه الكراسات تخص طالبه أخرى خلاف مقيمة الطعن، وأن هذه الكراسات نسبت للطالبة بمعرفة أحد المعنيين بعملية الامتحان أو أحد أعضاء الكنترول وهو ما يمثل فعل التزوير بإثبات واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة.

وأضاف جمال الدين، لـ"الوطن"، أن الخط المسطر بكراسات الإجابة المنوه عنها الموجودة بملف الدعوى يخالف خط الطالبة ولا يمت لها بصلة ويتنافر مع طريقة كتابتها من حيث طرق الكتابة ومدادت وجرات الأحرف.

وأشار إلى أنه لدى تحقيق هذه الشواهد والارتكان إلى الآليات الفنية الحديثة وأهل الخبرة يظهر وجه الحق في هذا الشأن لتقضي المحكمة تبعا لذلك برد وبطلان الأوراق المزورة ليصير بعد ذلك القضاء للطاعن بطلباته في صحيفة الدعوى.

كان المستشار أحمد عبد السلام، قد قرر خلال الجلسة الأخيرة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 7 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن والتزوير في أوراق إجابة الطالبة وإعلان شواهده.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة في يوليو الماضي وحصلت "سمر" علي مجموع درجات 29 درجة، من إجمالي درجات 410، محققة نسبة 7% فقط، ووفقا للاستمارة الرسمية فقد حصلت علي "صفر" في اللغة العربية، و 12.5 في الإنجليزي، ودرجة واحدة في الفرنساوي، و 5.5 في الأحياء، و 6 في الجيولوجيا، 3 في الكيمياء، بإجمالي 29 درجة، بالإضافة إلي صفر في الدين".

يذكر أن ولي أمر الطالبة أقام الدعوي ضد "وزير التربية والتعليم"، و"رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، و"رئيس كنترول النقل بمدرسة الثانويه بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم" للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية بعد حصولها علي درجات متدنية في الثانوية العامة.