قال سامح محمد، محامي الشاب مصطفى من ذوي الإعاقة المعتدى عليه في محافظة الشرقية، إن أسرة الشاب لن تتصالح مع المتهمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، والمعروض على قناة "إم بي سي مصر 2": "لا تنازل عن المحضر، لا سيما أن الواقعة لشاب معاق جرى تعذيبه وتصويره، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير به".

وتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، أمس، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وقال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على شاب معاق، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.