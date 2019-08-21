"رواد الأعمال العرب" يكرم أول قبطية تتقدم لمسابقة بالأزهر الشريف

قرر اتحاد رواد الأعمال العرب برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، تكريم الطالبة مريم وجيه فؤاد ضمن منصة فرسان الإرادة، باعتبارها أول طالبة مصابة بمتلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم الدراسات الحـرة بمنحة مقدمة من وكيل الكلية، وبطلة العرب في السباحة لعام 2014 ، وحاصلة على 50 ميدالية اتحاد وأولمبياد وشباب ورياضة، وعضو قائد في مشروع 1000 قائد أفريقي ولقبت بأيقونة 1000 قائد أفريقي من قبل الحملة الرسمية "بنفكر لبكره".

وأوضح رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب أن للطالبة أعمال كثيرة من لوحات فنية معلقة بوزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة والسفارة الأمريكية بالقاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، وعلى مستوى المسـابقات الدولية والمحلية فازت في موهبة الفنون التشكيلية على مستوى ٣٦ دولة عربية وأفريقية وأجنبية ومنها الملتقى الدولي للفنون على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وأشار إبراهيم، إلى حصول مريم على المركز الرابع في مسابقة تابعة لمشيخة الأزهر الشـريف، وهي مسابقه فريدة من نوعها، لكونها أول قبطية تتقدم بمسابقة تتبع مشيخة الأزهر، كما جرى تكريمهـا من قبل وزير الشباب والرياضة والسياحة والتضامن والبيئة على أعمالها وانجازتها.وتأتي فعاليات منصة فرسـان الإرادة ضمن الفعاليات الرسمية لمنتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار المصاحب لفعاليات CIF، الموسم الثالث لموسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب.