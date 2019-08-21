تمكنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى مركز طامية، بالتعاون مع أجهزة الشُرطة بالمركز، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

أزالت الحملة، التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعزبة المجانة بقرية المظاطلي، على مساحة 80 متر، وتعديات على مساحة قيراط على الأراضي الزراعية بقرية الفهمية، وفي قرية فانوس بالتعاون مع جمعية الإصلاح الزراعي بعزبة الغروري تم إزالة مساحة 150 متر بارتفاع 3 أمتار.

كما تمكنت الحملة، من إزالة عدد من الأسوار ومنزل حديث البناء بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 6 قراريط، في قرية سرسنا بكفر عميرة، كما تم إزالة تعديات على أرض أملاك دولة عبارة عن محلين بالطوب الأبيض البلوك بارتفاع متران ونصف على مساحة 30 متر، كما أزالت الأجهزة التنفيذية، حالة تعدِ على مساحة 80 متر عبارة عن منزل حديث البناء، بالوحدة المحلية بقرية معصرة صاوي.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أن ما يتم اتخاذه من إجراءات هو تفعيلاً للإجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتوفيق وتقنين الأوضاع من خلال المشاركة المتكاملة، والتنسيق التام بين جهود كل الوزرات وأجهزة الدولة للدفع العام بالقرار المترابط لدعم التنمية المحلية بمصر بكل القطاعات، واتخاذ كل الإجراءات التنفيذية المتعلقة به، حفاظاً على حقوق الدولة المصرية من الإهدار. و أكد أن جهود حماية أملاك الدولة، وتقنين الأوضاع في ظل قانون رقم 17 لسنة 2019، سيؤثر إيجابياً على كل القطاعات الأخرى تحقيقاً للصالح العام والمنفعة العامة للدولة.