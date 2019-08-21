بالصور.. نقابة المعلمين تبحث ميدانيا سبل تطوير نادي الشاطئ بالإسكندرية

ناقشت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة " خلف الزناتي " نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العروض المقدمة لإنشاء حمام سباحة داخل نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وتطوير النادي، وقررت أخذ رأى المكتب الهندسي الاستشاري، لحين عمل كراسة الشروط.

وقال بيان للنقابة إن الإجتماع ناقش المقترحات المقدمة من المستأجرين لتطوير الخدمات والأنشطة الخاصة برواد النادي من المعملين وأسرهم، وقامت هيئة المكتبة بجولة تفقدية شملت جميع الإدرات والقاعات والشاطئ، والمرور على كل قطاعات النادي وبحث المشكلات على الطبيعة، والاستماع إلى أراء المعلمين ومشكلاتهم، مطالبةً إدارة النادي والمستأجرين بتقديم أقصى خدمة ممكنة للمعلمين.