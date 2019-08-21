تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، أعمال إزالة الإشغالات ورفع المخلفات، وإعادة الانضباط إلى شارع 9 بالمعادي، والتي أجرتها أجهزة حي المعادي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والأمن العام.

وتم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين خاصة بمنطقة محيط محطة مترو الأنفاق، وإلزام المحلات بالمساحات المحددة لهم وعدم تجاوزها، وتنظيم انتظار السيارات صف واحد بجوار الرصيف، وإعادة فرض الانضباط بالشارع، وفرض هيبة القانون وتنفيذه بحزم على المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي المعادي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بالتواجد الدائم لمنع عودة الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزام السائقين بأماكن الانتظار المخصص.