شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة، حملات مرورية مكثفة بالطرق والمحاور الرئيسية، لتأمينها ومراقبة حركة المرور والالتزام بالقانون، وشملت الخطة عدة محاور بينها تكثيف الوجود الأمنى والمرورى بالطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات، خاصة المحافظات الساحلية التى تشهد كثافات بسبب السفر لقضاء إجازة الصيف.

تكثيف الانتشار الأمنى بالمحاور الرئيسية.. وسيارات إغاثة لمواجهة الأعطال

ودفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات بمحافظات الجمهورية والدارجات البخارية والدفع بسيارات الدفع الرباعى وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أى أعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية المؤدية إلى المناطق الساحلية لقضاء إجازات الصيف، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم. وخلال الحملات تم ضبط ما يقارب من 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بين السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والقيادة دون تراخيص المركبات أو تراخيص القيادة، وعدم الالتزام بقانون المرور والتحميل خارج المواقف الرسمية بالنسبة لسيارات الأجرة والانتظار فى الأماكن الممنوعة ما يتسبب فى كثافات مرورية.