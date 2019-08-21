تعمل وزارة البترول حالياً على مشروع تحويل سيارات الأجرة للعمل بالوقود المزدوج، (غاز طبيعى - بنزين)، حيث يستهدف المشروع تحويل نحو 140 ألف سيارة ومركبة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى، وذلك على ثلاث مراحل تبدأ أول سبتمبر 2019 إلى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالى استثمارات 3.1 مليار جنيه.

تستهدف تحويل 140 ألف سيارة.. و"فرحات": "تخريد" عربات الأجرة التى تعمل بالسولار المُصنّعة قبل 20 عاماً

وقال عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، المختصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إنه من المستهدف أيضاً تنفيذ خطة لتخريد السيارات الأجرة العاملة بالسولار، والتى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وإحلال سيارات أخرى مكانها تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وتتضمّن الخطة إحلال عدد 75 ألف ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك إنشاء 251 محطة موزّعة على المحافظات.

وأضاف «فرحات» لـ«الوطن» أن الغاز الطبيعى المضغوط يُعد من أفضل أنواع الوقود البديلة لما يتمتع به من مميزات، لكونه اقتصادياً وموفراً ويطيل فترة تغيير الزيوت وشمعات الاحتراق بالسيارة، كما يسهم فى الحفاظ على البيئة وجودة الهواء وتقليل الانبعاثات الملوثة، التى تؤثر على صحة المواطنين، وأوضح أن هناك أبحاثاً مستمرة من الشركات المصنّعة لأسطوانات الغاز فى العالم، لتصنيع أسطوانات أقل حجماً ومن مواد أخف وزناً، مثل الأسطوانات المصنوعة من «الألياف الكربونية»، لكن مثل هذه النوعية من الأسطوانات تكلفتها مرتفعة جداً، وسيؤدى استيرادها إلى زيادة تكلفة التحويل بدرجة كبيرة ومؤثرة على العميل، وبالتالى التأثير على الوفر المالى الذى يستهدف تحقيقه من تحويل سيارته للعمل بالغاز.

وأشار «فرحات» إلى أن الشركات العاملة بمجال تحويل السيارات تعمل حالياً على توفير أحجام عديدة للأسطوانات تناسب جميع السيارات، كما يتم العمل على تشجيع طرح السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى، وتوجد الأسطوانة بها فى تجويف بالشاسيه أسفل السيارة ولا تشغل مساحة بحقيبة الأمتعة الخلفية، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع توفير 975 جنيهاً شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 10 لترات بنزين «80»، بينما يصل معدل التوفير إلى 1350 جنيهاً شهرياً حال استخدام بنزين «92»، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، موضحاً أن تكلفة التحويل تتراوح بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير و7500 لسيارات الحقن الإلكترونى، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة أكثر من ذلك المبلغ بكثير، وهو ما تتحمله وزارة البترول لاستمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعى.

رئيس "غازتك": يتم أولاً فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز

وأكد «فرحات» أنه يتم أولاً فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، إذ يجب أن تزيد كفاءته على 70%، وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التى سيتم تركيبها، ثم يتم بعد ذلك تركيب طقم التحويل، وتثبيت أسطوانة الغاز، وتركيب جميع الوصلات، ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، واشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية فى عمليات الصيانة والتشغيل.

للمستخدم حرية التغيير بين الغاز والبنزين فى السيارة المحوّلة بإضافة أجزاء خاصة بالغاز دون تعديل دورة الوقود

وأوضح أن المستخدم له حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل، وتتم إجراءات التعاقد لتحويل السيارة من خلال الأوراق الآتية: صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث «كهرباء - غاز - مياه».

وأضاف أنه تم التركيز على الوصول بالخدمة إلى منطقة الوجه القبلى، حيث تم بالفعل إدخال خدمة غاز السيارات بها، بإنشاء أول محطة لشركة «غازتك» للتموين بالغاز فى بنى سويف عام 2000، وتبعها افتتاح وتشغيل محطات أخرى فى الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط، وجارٍ إنشاء محطة أخرى فى قنا، موضحاً أنه تم وضع خطط طموحة بالفعل لتطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور بمختلف المحافظات، وتم إعداد خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث المقبلة للتوسّع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل، بإجمالى 54 محطة بخدماتها فى الكثير من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المواقع التى ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل.

وطبقاً للخطط الموسّعة فى تحويل السيارات ودعم شبكة المحطات السابق الإشارة إليها، فإنه سيتم إنشاء الكثير من مراكز التحويل فى محطات التموين المخطط إنشاؤها بمختلف المحافظات، القاهرة وبورسعيد وطنطا وبنى سويف والغردقة والإسماعيلية، وفى ما يخص خطة تحويل السيارات الأجرة، فسوف يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها فى المناطق التى بها طاقة استيعابية من مراكز التحويل والمحطات دون الحاجة إلى إنشاء مراكز تحويل ومحطات جديدة.