"الوزراء": سننتج "ميكروباصات" تسير بالغاز بتسهيلات وقروض ميسرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السوق المصري والأفريقي في حاجة لميكروباصات تسير بالغاز، ومن المنتظر أن تجتمع عدد من الشركات المصنعة للسيارات في مصر، وسيجتمعون بعدها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإخباره بخطة عمل تتضمن برنامج زمني محدد لإنتاجها في مصر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد الميكروباصات التي تسير بالسولار 240 ألف مركبة، وعندما يتم تحويلها للغاز الطبيعي ستوفر 2.2 مليار دولار في العام الواحد، وهو ما سيوفر أموالًا طائلة لاستيراد الوقود.

وأوضح أن العمل على تصنيع تلك المركبات سيتم من خلال شركات متفرقة بمعايير مختلفة "سنطرح أمام مالك السيارة أنواع مختلفة وبأسعار مختلفة مع توفير تسهيلات للسداد من خلال قروض ميسرة.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة في إنتاج مركبات النقل الجماعي سيتم فيها توفير خطوت إنتاج جديدة وفرص عمل وخبرات ستضاف لتلك الشركات، حتى تصل بعد عدد من السنوات لمرحلة متقدمة من الخبرة في هذا المجال.