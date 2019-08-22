في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض متوسط أسعار السمك، اليوم الخميس 22 أغسطس، في المحلات والأسواق والتي جاءت كما يلي:

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وتراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

كما تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وتراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

قشر بياض فيليه

وبلغ سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

ووصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

كما تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

سمك بلطي

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

سمك مكرونة

وبلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.