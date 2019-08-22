حصر الأراضي غير المستغلة وطرحها بالمزاد خلال سبتمبر بالبحر الأحمر

وجَّه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بحصر الأراضي الشاسعة داخل الكتلة السكنية بمدن المحافظة والتي تتبع ولاية جهات أخرى ولم تستغل الاستغلال الأمثل.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي وسرعة الانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بالأراضي، حتى يتم طرحها بالمزاد العلني خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا على حصر الأراضي التي تم استردادها والتي لا يوجد تخطيط لها لإقامة مشروعات خدمية وطرحها للبيع في المزادات العلنية المقبلة، مشيرًا إلى استغلال أراضي الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.

كما وجَّه المحافظ بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحال والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة مع إرسال إخطارات بقيمة الإيجارات الجديدة طبقا لإجراءات اللجان المشكلة من المدن بتحديد القيمة الإيجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ البحر الأحمر اليوم مع عدد كبير من الجهاز التنفيذي للمحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.