قال الكابتن صلاح عزازي، بطل في لعبه "الكيك بوكسينج"، إنه مثل مصر في محافل دولية كثيرة مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا، كما أنه حصل على المركز الأول في بطولة العالم للكيك بوكسينج 17 مرة، ومرتين في المركز الثاني، ومرة وحيدة في المركز الثالث.

وأضاف عزازي، خلال تقرير تليفزيوني عرضته الإعلامية جيهان لبيب، في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن حلمه منذ الطفولة أن يُحقق بطولات رياضية، "بدأت سنة ألعب كاراتيه وبعدها كونغ فو ولما الكيك بوكسينج سنة 97 نزلت مصر انضممت لها وشاركت في أول بطولة في إيطاليا سنة 99 وحصلت على الحزام الأسود في نفس العام وحصلت على دورة متدربين الكيك بوكسينج وهو ما أهلني العب بطولة محترفين عام 2000".

وتابع: "عندما بلغت سن الرابعة عشر، لعبت بمركز شباب بلبيس بالساحة الشعبية، وكنت أسير على قدمي من القرية إلى مدينة بلبيس، لعدم قدرتى على توفير أجرة الموصلات من القرية إلى مدينة بلبيس، إلى أن تحقق الحلم، عندما شاهدني الكابتن جمال صبري والكابتن عبد المقصود جاد، وكنت وقتها ألعب كاراتيه وكونغ فو في مركز الشباب".

وواصل: "أعجبوا بمهاراتي الرياضية، ثم انتقلت إلى اللعب في نادي الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة شاركت فيها بطولة الجمهورية للكونغ فو سنة 1990 وحصلت على المركز الثالث، وعام 1991 التحقت للعمل بإحدى الشركات ولعبت باسم الشركة لعدة سنوات، ثم انتقلت للعبة الكيك بوكسينج".

وأشار إلى أنه يسعى لتنظيم بطولة عالمية بشرم الشيخ لتشريف مصر في المحافل الدولية والعالمية، موضحا أنه يتمنى إنشاء اتحاد مصري للكيك بوكسينج لأن مصر بها حوالي 14 ألف لاعب.