زار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مساء الاربعاء، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة، التابعة لمركز أسيوط، لتقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية، بمناسبة ختام الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية، التي يحتفل بها أقباط مصر كل عام خلال الفترة ما بين 7 و21 أغسطس.

وأشاد نور الدين، خلال الزيارة، بقوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، التي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء اركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مدير فرع جهاز الأمن الوطني، والعقيد أيمن رمضان بهيئة الرقابة الإدارية، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والمقدم سامح كمال بجهاز الأمن الوطنى، ولفيف من القيادات الامنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد نور الدين، خلال كلمته التى ألقاها أمام عشرات الآلاف من المواطنين، على تكثيف الجهود مع القيادات الكنسية والتنفيذية والأمنية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها، وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة، مشيداً بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها في تنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء، لتخرج بهذا الشكل الرائع الذى يليق بمحافظة أسيوط.

كما قدم المحافظ التهنئة للأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط وقيادات وشعب الكنيسة، بمناسبة هذه الاحتفالية.

جاء ذلك خلال زيارته لكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة، وسط جموع غفيرة من المحتفلين من مختلف محافظات مصر ودول العالم.

ووجه الأنبا يوأنس، خلال كلمته، رسالة محبة وسلام لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، التي حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهانى بهذه المناسبة الدينية والتاريخية.

وأكد ارتفاع أعداد زوار الدير هذا العام ليصل إلى مليوني زائر، خلال أيام الاحتفال من مختلف محافظات مصر والعالم، لافتا إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه، فضلا عن وجود اسانسيرات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، لتسهيل الزيارة عليهم.

جدير بالذكر أن دير السيدة العذراء مريم بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط يقيم احتفالاته بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء في 21 من أغسطس كل عام، ويسبقه صوم العذراء 15 يوما، ويشهد الدير خلالها نهضة روحية، وشملت الصلوات الترانيم والتسابيح وموكب الأيقونة طوال أيام الاحتفالات يستقبل خلاله آلاف الزوار.

يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط على ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات.