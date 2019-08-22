أعلن محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، افتتاح معرض الكتاب الأول، اليوم، الذى يقام في قصر ثقافة مطروح في الفترة من 22 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2019.

وقال حمدي إن المعرض سيقام على هامشه مجموعة متنوعة من العروض الفنية على خشبة مسرح قصر ثقافة مطروح يوميا ولمدة عشرة أيام متواصلة في العاشرة من مساء كل يوم، ومنها عروض لفرقة إندونيسيا التراثية، وفرقة مطروح للفنون الشعبية، وفرقة الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عرض لفرقة أوبرا عربي.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح أعلنتها وزارة الثقافة عاصمة الثقافة المصرية لعام 2019 ويتم تنظيم ليالٍ ثقافية وأنشطة متنوعة للأطفال بجانب عروض فنية على مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح، وعروض على مسرح قصر ثقافة مرسى مطروح.