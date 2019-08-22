يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ولطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر والتي تصل لـ42 في بعض الأماكن:

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 24 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 32 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 44

القدس 20 30

الرياض 27 44

المنامة 32 39

أبو ظبي 32 40

الكويت 30 47

دمشق 18 36

بيروت 25 31

عمان 18 34

غزة 24 31

بغداد 27 43

مسقط 28 32

صنعاء 16 28

الخرطوم 25 36

طرابلس 23 31

تونس 23 34

الجزائر 21 26

الرباط 19 29

نواكشوط 25 29