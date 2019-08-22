رهان وهروب وندم.. القصة الكاملة لـ"عنتيل المحلة الجديد"

بالأمس، ضبطت أجهزة أمن الغربية، عاطلا يُدعى "إسماعيل. أ"، معروف إعلاميا بـ"عنتيل كفر حجازي"، لاتهامه بترويج أفلام إباحية منافية للآداب، أثناء استقلاله سيارة ملاكي بطريق "سكة طنطا" بالمحلة الكبرى، والذي هرب برفقة أسرته بعد أن فُضح أمره، ليعود نادمًا على فعلته، ويطلب السماح والغفران.

"الوطن" ترصد القصة الكاملة للحادث، وتفاصيله، وكيفية اكتشاف الواقعة وملابساتها:

ظهور "عنتيل" جديد متورط في فيديوهات جنسية

ترجع الواقعة إلى 10 مارس من العام الجاري، حيث كانت قرية كفر حجازي، بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على موعد مع ظهور "عنتيل" جديد، بعد انتشار فيديوهات جنسية لشخص يبلغ من العمر 40 عاما، صاحب محل قطع غيار "توك توك" بالقرية، عقب تصويره العديد من سيدات القرية في أوضاع إباحية.

رهان مع صديق تسبب في فضح عنتيل المحلة

وذات يوم، دخل "العنتيل" في رهان مع أحد أصدقائه على استقطاب سيدة، وبالفعل نجح في تصويرها، وحفظ الفيديوهات على لاب توب، وبعدما حدث خلاف بينه وبين صديقه، عبث صديقه بالجهاز وحصل على نسخة منها، وهدده بنشرها في حالة عدم الاستجابة لمطالبه، وبالفعل نشر صديقه الفيديوهات بالقرية.

حبس سيدتين والبحث عن المتهمين الرئسيين

وقررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، آنذاك، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الفعل الفاضح، كما أمرت بضبط المتهمين الرئيسيين في ترويج الفيديوهات الجنسية، بتهمة نشر صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

أهالي كفر حجازي غاضبون.. والأمن يساعد المتضررين

حالة من الغضب انتابت أهالي قرية، عقب تداول الفيديوهات الجنسية للعنتيل الجديد صاحب محل قطع غيار "توك توك" بالقرية، مع فتيات قاصرات، وسيدات متزوجات، ومطلقات بمحض إرادتهن، بسبب غياب أزواجهن للسفر أو العمل.

وبدوره، أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أن المديرية أو مركز شرطة لم يتلقيا أي بلاغات أو شكاوى ضد صاحب الفيديوهات الجنسية، وقال في بيان له، تعليقًا على الواقعة، إنه على الأهالي المتضررين التوجه لتقديم بلاغات ضده حال رغبتهم فى ذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

هروب المُتهم وأسرته عقب افتضاح أمره

وقال مصدر أمني مطلع، إن المتهم هرب هو وأسرته عقب افتضاح أمره وخشية من فتك أهالي القرية به.

ومن جانبها، ضبطت الأجهزة الأمنية السيدتين، ومروج الفيديوهات بتهمة الفعل الفاضح، وتعمل على ضبط المتهم الرابع، حيث قررت النيابة، تجديد حبس السيدتين المقبوض عليهما، "ش.ا" 33 عاما، و"ا.ال" 25 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الفيديوهات بتهمة الفعل الفاضح.

ضبط عنتيل كفر حجازي بعد 5 شهور من هروبه

وضبطت أجهزة أمن الغربية، أمس، "عنتيل كفر حجازي"، لاتهامه بترويج أفلام إباحية منافية للآداب، في أثناء استقلاله سيارة ملاكي بطريق "سكة طنطا" بالمحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات حول تواجد المتهم الهارب، الذي يسكن بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

بتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب، بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

المتهم: "الستات أغووني.. ومنشرتش الفيديوهات"

واعترف "العنتيل" أمام النيابة العامة، بعد ضبطه، وأبدى ندمه قائلًا: "أنا ندمان على ممارسة الرذيلة والستات أغووني للحرام والفحشاء".

وأضاف المتهم، أنه سقط ضحية بسبب إغواء السيدتين له لممارسة الرذيلة، نافيا تورطه في نشر تلك الفيديوهات.

وتابع: "نفسي ربنا يقبل توبتي وأنا كنت بحاول بهدوء مع الناس بعد ما الفيديوهات اتنشرت، وربنا شاهد على كلامي، وفعلا أنا غلطت في ممارسة الخطيئة لكن عمري ما فكرت آذي حد، أو أفكر في قضية الحريم اللي كانوا معايا في شقتي".

مصادر أمنية لـ"الوطن": رصدنا 7 فيديوهات إباحية مع سيدتين

وأفادت مصادر أمنية لـ"الوطن"، بأنه تم رصد 7 فيديوهات إباحية على الأرجح لسيدتين مارستا الرذيلة والمضاجعة الجنسية الكاملة مع المتهم، رغم أنهما متزوجتان بذات القرية، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء سبيل السيدتين على ذمة القضية بعدما ثبت عدم تورطهما في تسريب الفيديوهات على السوشيال ميديا.

وكلف المحامي العام فريق النيابة العامة بإعادة ربط وقائع ضبط المتهم بأقوال سيدتين متهمتين بممارسة الرذيلة معه، فضلا عن التأكد من تورط جميع أطراف القضية في واقعة نشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من عدمه.