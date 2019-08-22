اختلفت أسعار الريال السعودي اليوم، وتستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وهي خدمة يومية تقدمها الوطن لقرائها:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.