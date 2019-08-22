شن قسم المرافق التابع لمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة، في مدينة طنطا، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغالات و22 مخالفات مقاهي و5 شاشات عرض، و23 حاجز يعيق الحركة المرورية بمدينة طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم مرافق الغربية، بتنفيذ حملة مكبرة شارك فيها المقدم محمد السعدني، رئيس مباحث قسم المرافق، والمقدم محمد على نائب مأمور قسم المرافق، من قسم مرافق الغربية.

وأسفرت الحملة عن رفع 22 كافيه بدائرة تاني طنطا و 300 حالة رفع إشغال بالطريق العام و 33 حاجز يعيق حركة المرور و 3 عربات يد.

وجرى تسليم جميع المأكولات لإحدى دور رعاية الأيتام، وتم رفع 5 شاشات عرض تليفزيونية بدون ترخيص، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.