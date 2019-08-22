أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في مصر كالتالي:

(Senior Auditor / Auditor (Retail

ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس مناسبة لمجال العمل، والخبرة 3 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Cyber Security Analyst/Senior Analyst

ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة، وإجادة مهارات الإتصال، وإدارة الوقت، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Business Information Security Manager

ويشترط الخبرة 7 سنوات فأكثر، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Stores & Document Archiving Head

ويشترط الحصول على درجة جامعية عالية، والخبرة لاتقل عن 7 سنوات، والقدرة على حل المشكلات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.