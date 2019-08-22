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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق الغردقة السبت والأحد

فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق الغردقة السبت والأحد

"إسكان النواب" عن تعديلات قانون البناء الموحد: ييسر إصدار التراخيص

"إسكان النواب" عن تعديلات قانون البناء الموحد: ييسر إصدار التراخيص

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة الأكشاك في مدينة نصر

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة الأكشاك في مدينة نصر

"غدر الصحاب".. كشف غموض مقتل مندوب شركة في الإسكندرية

"غدر الصحاب".. كشف غموض مقتل مندوب شركة في الإسكندرية

برلماني يقدم طلب إحاطة للزراعة حول التعدي على نحو مليوني فدان منذ 2011

برلماني يقدم طلب إحاطة للزراعة حول التعدي على نحو مليوني فدان منذ 2011

منافذ لبيع الحقائب مدرسية وتوزيع المساعدات في قرية زهرة

منافذ لبيع الحقائب مدرسية وتوزيع المساعدات في قرية زهرة

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