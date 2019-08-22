اكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه جرى نقل وتسكين 546 أسرة من "أكشاك أبو السعود" بمصر القديمة حتى الآن بمشروع "الأسمرات 3" بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين جرى نقلهم إلى مساكنهم الجديدة.

وأشار إلى أنه تم هدم 274 عقارا حتى الآن بـ"أبو السعود"، كما تم هدم 196 مدبغة بسور مجرى العيون وباقي 18 مدبغة سيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، كما جرى الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة لمتابعة أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ، في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدينة الأسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه فور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفعالمخلفات منها سيجرى إعادة تخطيطها طبقاً للمخطط العمراني الذي صميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثياً وارتباطها بسور مجرى العيون.

وأشار إلى أنه تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الاسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.