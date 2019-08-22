لقي رجل وزوجته مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و"توك توك" على طريق "بيلا- الديبة"، بنطاق مركز بيلا في كفر الشيخ.

دفع مرفق اسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير المرفق، بسيارته إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع "ح. ب. إ" وزوجته "ع. ا.ع"، كما تبين أنهما يقيمان بعزبة بركات التابعة لمركز بيلا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، كما تبين إصابة عددا من الأشخاص بإصابات طفيفة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، على طريق "بيلا- الديبة" بنطاق مركز بيلا.

أمر رجال المرور بتحريك دورية لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق لعدم تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.