قاد إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بشرق مدينة كفر الشيخ.

وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعديات عليها واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين ومصادرة المعدات ومواد البناء والمعدات المستخدمة، معلنا بيع جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة في التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل في مزاد علني طبقا للقانون.

وأكد إسماعيل على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

قال محافظ كفر الشيخ، فإنه جرى تكليف الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بحماية الأراضي الزراعية، بسرعة التحرك لوقف أي تعديات وإزالتها من المهد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتاً أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، حيث أشرف على إزالة تعديات على مساحة 350 مترا بشرق مدينة كفر الشيخ.

وأكد إسماعيل على أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان وسائل العلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبرا الأرض الزراعية خط أحمر.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشدداً على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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