ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وفى بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بما حققه منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد من إنجاز مشرف للرياضة المصرية، بحصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت مؤخراً في مقدونيا.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن هذا الأداء البطولي هو ما أدخل البهجة على كل المصريين، مؤكداً أن ما يزيد السعادة أن عدداً من هؤلاء الشباب متفوقون دراسياً أيضاً، مثلما هم متفوقون رياضياً، مبينا أن هذه رسالة لكل شبابنا، تؤكد أنه "بالعزيمة والإصرار والأداء الرجولي ستصل إلى ما تريد، وتحققه وتنجح فيه".

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

كما أشاد مدبولي، بمنظومة إدارة رياضة كرة اليد في مصر، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على حصول فريق الشباب على المركز الثالث على مستوى العالم قبل 3 أسابيع، وكذا حصول الفريق الأول لكرة اليد على المركز السابع عالمياً، وهذا ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تأكيد دعمه المستمر لهذه اللعبة، وكل فرقها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التقارير التي صدرت مؤخراً عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية.

ونوه بأن هذا يعد رسائل مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تستمر كل الوزارات في جهودها الدؤوب لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.

وزيرة السياحة تشيد بالاستعدادات موسم الحج وخدمات المطارات

وتطرق الاجتماع، إلى ما شهده موسم الحج هذا العام من تنسيق وتعاون بين الوزارات المختلفة لخروجه بصورة جيدة، وأشاد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ئيس بعثة الحج الرسمية، بما تم بذله من جهود من مختلف الجهات المعنية، سعياً لتقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، وهو ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مشيدة بالاستعدادات التي تمت لموسم الحج، وبالخدمات المقدمة للحجاج المصريين في المطارات المختلفة، كما أشاد وزير الري بمستوى التعاون والتنسيق الذي تم مع الجانب السعودي في هذا الصدد.

وزير البترول: إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً

أكد وزير البترول خلال الاجتماع أننا نحقق حالياً أعلى معدلات إنتاج في الغاز في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلى 12 بئراً، منوهاً بأن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الاعمال خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه جارٍ التعاقد علي المزيد منها خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن هناك زيادة في متوسط إنتاجية فدان البطاطس بنحو طن وربع عن العام الماضي، منوهاً إلي أن المساحة المزروعة هذا العام تزيد عن العام الماضي، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين عدد من الجهات حالياً لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة عن السوق المحلية، بالإضافة إلي البدء في إنتاج التقاوي التي نحتاجها.

ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع أنه في إطار تعزيز أوجه التعاون الدولية في مجال الطاقة، فأننا نركز حالياً مع دول الجوار علي الربط الكهربائي، والعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت، وصولاً لجعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط.