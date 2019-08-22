وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بتعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث.

كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك لزيادة عدد طوابق الجراج من 3 طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى 4 طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.